Jarosław Niezgoda ma nowy klub! Wrócił do Polski

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Niezgoda

Pogoń Siedlce ogłosiła transfer Jarosława Niezgody

Pogoń Siedlce w rozgrywkach Betclic 1. ligi to klub, który raczej musi patrzeć na to, co dzieje się z tyłu tabeli, a nie na to, co na jej czele. W poprzednim sezonie jako beniaminek udało im się utrzymać w lidze, w czym spora zasługa trenera Adama Noconia, który poukładał drużynę i do ostatniej kolejki toczył bój o zatrzymanie zaplecza Ekstraklasy dla Siedlec.

Ta misja finalnie oczywiście się udała, ale początek tej kampanii wskazuje na to, że znów może być podobnie. Do tej pory Pogoń zdobyła w sumie 12 punktów w 10 meczach, co daje im 11. miejsce w ligowej tabeli. Z tego też powodu do klubu zdecydowano sprowadzić się nowego napastnika. Został nim Jarosław Niezgoda. Były gracz m.in. Legii Warszawa podpisał z zespołem kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Dla samego Niezgody jest to powrót do możliwości gry, bowiem 30-latek swój ostatni mecz rozegrał, uwaga, w 21 sierpnia 2023 roku. Jest więc ponad dwa lata bez gry, a to przez zerwane więzadła krzyżowe. W sumie jednak jeśli wróci on do formy i pełni zdrowia, to może być cennym wzmocnieniem. Na poziomie MLS rozegrał do tej pory bowiem 77 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował pięć asysty.

Zobacz także: To dlatego Sow eksplodował. A niedawno mógł odejść. W Afryce dawali mu wielkie pieniądze