James Rodriguez rozmawia z nowym klubem. Może zagrać w MLS

15:28, 2. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

James Rodriguez jest wolnym agentem po tym, jak rozstał się z Clubem Leon. Jak podaje Ekrem Konur, kolumbijski gwiazdor może wylądować w MLS, ponieważ zainteresowało się nim Columbus Crew.

James Rodriguez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Columbus Crew zabiega o Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez jest obecnie wolnym agentem po rozstaniu z Clubem Leon. Obie strony były związane kontraktem obowiązującym do 31 grudnia 2025 roku, jednak nie zdecydowały się na jego przedłużenie. W efekcie 34-letni pomocnik ponownie znalazł się na rynku transferowym i może dołączyć do nowego zespołu bez kwoty odstępnego.

Kolumbijczyk nie zamierza kończyć kariery, ponieważ wciąż czuje się gotowy do gry na wysokim poziomie. Możliwość pozyskania zawodnika o takiej renomie jest dla wielu klubów wyjątkową okazją. Do niedawna wydawało się, że James będzie kontynuował karierę w lidze meksykańskiej, ponieważ łączono go z takimi ekipami jak Pumas UNAM, Tigres UANL czy Club America.

Najnowsze informacje przekazane przez Ekrema Konura wskazują jednak na możliwy zwrot akcji. Doświadczony pomocnik może obrać zupełnie inny kierunek i trafić do MLS. Zdaniem dziennikarza obecnie największe szanse na jego zakontraktowanie ma bowiem Columbus Crew, które prowadzi już rozmowy z piłkarzem.

122-krotny reprezentant Kolumbii może pochwalić się niezwykle bogatą karierą, podczas której występował między innymi w FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernie Monachium oraz Evertonie. W barwach Clubu Leon rozegrał 34 spotkania, zdobył 5 bramek i zanotował 9 asyst. Choć najlepsze lata ma już za sobą, jego nazwisko wciąż budzi duże emocje. Potencjalny transfer za ocean byłby kolejnym ciekawym rozdziałem w karierze playmakera.