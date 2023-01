PressFocus Na zdjęciu: James Rodriguez

Kariera Jamesa Rodrigueza poszła w złym kierunku. Niegdyś wielka nadzieja Realu Madryt wkrótce może zamienić Grecję na Turcję.

James Rodriguez jest łączony z Galatasaray

Pomocnik obecnie gra dla Olympiakosu

Przenosiny podobno są bardzo możliwe

James dołączy do gwiazdozbioru w Stambule?

Barwy Galatasaray Stambuł aktualnie przywdziewają tacy zawodnicy jak Juan Mata, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira czy Bafetimbi Gomis, więc nie powinien nikogo dziwić fakt, że “Lwy” są liderem ligowej tabeli i mają cztery punkty przewagi nad rywalem zza miedzy – Fenerbahce.

Jak donosi tamtejsza gazeta “Aksam”, do Galatasaray Stambuł niedługo może przenieść się także James Rodriguez. Ofensywny pomocnik nie przedłuży umowy z Olympiakosem Pireus, a jego agent podobno podjął pierwsze rozmowy z przedstawicielami tureckiego giganta, które były pozytywne.

89-krotny reprezentant Kolumbii występuje w barwach greckiego zespołu od września 2022 roku, kiedy to przeprowadził się do Grecji za darmo z katarskiego Al-Rayyan. 31-letni playmaker w przeszłości uchodził za wielki talent, a w swoim piłkarskim CV ma jeszcze takie drużyny jak Real Madryt, Bayern Monachium, Everton, AS Monaco oraz Porto.

James Rodriguez w 14 spotkaniach trwających rozgrywek strzelił 3 bramki i zanotował tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 9 mln euro.

