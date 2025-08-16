Jakub Kiwior rozchwytywany. Kolejny klub zgłosił się po obrońcę Arsenalu

Jakub Kiwior może tego lata opuścić Arsenal. Reprezentant Polski znalazł się na liście życzeń Crystal Palace, które szykuje się na możliwe odejście Marca Guehiego - informuje "CaughtOffside".

Crystal Palace chce sprowadzić Jakuba Kiwiora

Arsenal rozpocznie nowy sezon Premier League już w niedzielę (17 sierpnia, godz. 17:30) od starcia z Manchesterem United na Old Trafford. Jednym z tematów wokół drużyny Mikela Artety pozostaje przyszłość Jakuba Kiwiora. 25-letni reprezentant Polski dołączył do Kanonierów w styczniu 2023 roku ze Spezii, ale coraz głośniej mówi się o jego możliwym odejściu.

Kiwior rozważa zmianę otoczenia w poszukiwaniu regularnej gry, której w Londynie nie ma gwarancji. Arsenal chciałby zatrzymać wszechstronnego obrońcę, lecz sam zawodnik coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że priorytetem jest dla niego miejsce w pierwszym składzie.

Według doniesień serwisu „CaughtOffside”, Crystal Palace monitoruje sytuację Polaka i zamierza przystąpić do konkretnych działań. Klub z Selhurst Park obawia się odejścia Marca Guehiego, który znalazł się na radarze Liverpoolu. Jeśli transfer Anglika do aktualnego mistrza Anglii dojdzie do skutku, to Oliver Glasner będzie chciał szybko wypełnić lukę w defensywie.

Drużyna austriackiego trenera triumfowała w ubiegłym sezonie w Pucharze Anglii, a kilka dni temu zdobyła Tarczy Wspólnoty po wygranej w rzutach karnych z Liverpoolem. Obecnie Kiwior ma być jednym z głównych celów transferowych londyńskiego klubu.

Nie tylko zespoły z Premier League interesują się Polakiem. Jak donosi włoska prasa, AC Milan również rozważa złożenie oferty za Kiwiora. Włoski gigant miał już kontaktować się z Arsenalem, a cena, jaką musiałby zapłacić za obrońcę, to około 25 milionów funtów.