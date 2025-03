Kiwior może trafić pod skrzydła Alonso! Tyle chce za niego Arsenal

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Bayer myśli o Kiwiorze. Zaskakujący kierunek

Jakub Kiwior znów ma poważne problemy na Emirates Stadium. W obecnym sezonie nie jest pierwszym wyborem Mikela Artety, a na murawie spędził raptem około tysiąca minut. Nie jest to satysfakcjonujące dla samego zawodnika, który myśli nad zmianą klubu. Arsenal do tej pory nie był skłonny się z nim rozstawać. Tym razem może być inaczej, gdyż planuje kolejne transfery, więc sprzedaż reprezentanta Polski pozwoliłaby na konkretny zarobek.

W ostatnich miesiącach Kiwior był łączony w głównej mierze z powrotem do Serie A. Tamtejsi giganci wciąż są zainteresowani jego angażem, a w grę wchodzi transfer do Milanu, Napoli bądź Juventusu. Nie jest jednak przesądzone, że obrońca faktycznie trafi do Włoch. Portal “Tuttomercatoweb” sugeruje, że na liście życzeń ma go również Bayer Leverkusen. Xabi Alonso rozgląda się na rynku za zawodnikami, którzy załatają dziury powstałe po nieuniknionych rozstaniach.

Z Bayeru po sezonie na pewno odejdzie Jonathan Tah, który nie przedłuży wygasającej umowy. Konkretne zainteresowanie na rynku generują także Piero Hincapie i Edmond Tapsoba. Kiwior mógłby więc zastąpić któregoś z nich. Byłby korzystnym rozwiązaniem dla mistrza Niemiec, gdyż Arsenal nie oczekuje za niego ogromnych pieniędzy. Transfer powinien zamknąć się w kwocie do 20 milionów euro.

Dla 25-latka byłaby to szansa, aby wrócić do regularnego grania i rozwinąć się na miarę potencjału. Odkąd przeniósł się do Londynu, rozegrał dla Kanonierów łącznie 55 spotkań.