Jagiellonia złożyła ofertę za wielki talent. Klub Ekstraklasy odmówił

Oferta Jagiellonii odrzucona przez Zagłębie Lubin
Jagiellonia Białystok kapitalnie rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy oraz europejskich pucharów. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie, a poza tym pozostaje niepokonany od pierwszej kolejki. W tym czasie udało się m.in. awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, a po wczorajszym zwycięstwie nad zespołem z Tirany, kwestia awansu wydaje się być praktycznie pewna.
Wiadomo jednak, że kadra, która latem przeszła spore zmiany potrzebuje jeszcze wzmocnień, jeśli ma z powodzeniem walczyć na trzech frontach. Szczególnie, że być może tego lata z klubu odejdzie Afimico Pululu, o czym poinformował Piotr Koźmiński na naszych łamach.
Niemniej niezależnie od tego transferu, zespół z Białegostoku złożył ofertę transferu za Krystiana Popielca z Zagłębia Lubin. Propozycja ta została jednak odrzucona przez Miedziowych, o czym poinformował Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”. Duma Podlasia już wcześniej interesowała się tym utalentowanym pomocnikiem.
Cyprian Popielec w obecnym sezonie na koncie ma jeden występ w PKO Ekstraklasie. Do tej pory młodzieżowy reprezentant Polski występował głównie w zespole trzecioligowych rezerw, gdzie w 25 meczach zdobył sześć goli. Obecnie 18-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.
