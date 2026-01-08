Jagiellonia chce piłkarza z Serie A! Dyrektor sportowy zabrał głos

Jagiellonia Białystok może dokonać głośnego wzmocnienia. Ich celem stał się Rui Modesto z Udinese Calcio. Tymczasem Łukasz Masłowski na łamach "Meczyki" potwierdził zainteresowanie zawodnikiem z Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Łukasz Masłowski potwierdza. Jagiellonia zainteresowana Rui Modestem

Jagiellonia Białystok aktywnie pracuje podczas zimowego okienka transferowego. Już oficjalnie wiemy, że drużynę opuścił Oskar Pietuszewski. Młody Polak wylądował w FC Porto. Duma Podlasia natomiast pracuje nad wzmocnieniami, które pozwolą rywalizować podopiecznym Adriana Siemieńca zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy jak i europejskich pucharach.

Ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa informacja z obozu Jagiellonii Białystok. Otóż zespół zainteresował się zawodnikiem z Serie A. Na celowniku Dumy Podlasia znalazł się Rui Modesto, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy klubu, który na łamach „Meczyków” zabrał głoś w tej sprawie.

– Rui Modesto? Potwierdzam, że jesteśmy nim zainteresowani. Temat jest od dłuższego czasu. Ma jednak kontrakt z Udinese, który jest bardzo wysoki. Jest dużo czynników, które powodują, że to nie jest łatwy transfer do przeprowadzenia – powiedział Łukasz Masłowski.

Rui Modesto w trwającej kampanii Serie A rozegrał tylko trzy spotkania. Zawodnik Udinese Calcio zdołał jednak zaliczyć asystę. Udało mu się to w rywalizacji przeciwko Genoi. Reprezentant Angoli spędził na boisku nieco ponad 100 minut.