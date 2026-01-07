Jagiellonia chce gracza Udinese. To może być nowy obrońca

Jagiellonia Białystok tej zimy z pewnością będzie chciała się wzmocnić. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika "Piłka Nożna", na radarze Dumy Podlasia jest Rui Modesto z Udinese Calcio.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia sprowadzi nowego prawego obrońcę?

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie całkiem dobrze. Właściwie należy powiedzieć, że nawet więcej, niż tylko dobrze. Przede wszystkim przecież Duma Podlasia radzi sobie doskonale w łączeniu rozgrywek PKO Ekstraklasy z Ligą Konferencji Europy. W obu tych kampaniach są na dobrej drodze, aby osiągnąć kolejne sukcesy. Poza tym także finansowo klub staje się prawdziwym potentatem w lidze, bowiem właśnie sprzedał Oskara Pietuszewskiego za 10 milionów euro.

Trudno się więc dziwić, że Łukasz Masłowski i cały pion sportowy chcą sięgać po graczy z coraz lepszych lig. Jednym z nich jest bowiem Rui Modesto, który właśnie znalazł się na celowniku Jagiellonii, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”. Prawy obrońca Udinese Calcio jest głębokim rezerwowym, więc problemu w wypożyczeniu, czy też transferze definitywnym. Jak zaznaczył jednak dziennikarz, sprawa nie jest blisko finalizacji, a właściwie to wręcz przeciwnie, do tego ruchu droga jest daleka.

Rui Modesto to 26-letni Angolczyk, który w tym sezonie włoskiej Serie A ma na swoim koncie trzy mecze i jedną asysta. Łącznie dla Udinese ma 25 występów. Poza tym jednak grał w lidze szwedzkiej oraz fińskiej. Tam uzbierał po kilkadziesiąt spotkań, choć to, co się wyróżnia, to fakt, że w Szwecji zdobył 12 goli oraz zanotował osiem asyst w 49 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,8 miliona euro.

