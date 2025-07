Jagiellonia potwierdza transfer. To następca Mateusza Skrzypczaka

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia kupiła nowego środkowego obrońcę

Jagiellonia Białystok w minionym sezonie zaprezentował się z bardzo dobrej strony zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, jak i Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia doszła aż do ćwierćfinału europejskich pucharów, a z kolei w lidze udało zająć się trzecie miejsce. To powoduje, że kolejny sezon drużyna Adriana Siemieńca spędzi w Europie.

Aby powtórzyć sukcesy w poprzedniej kampanii konieczne są wzmocnienia zespołu, szczególnie, że z klubem wraz z końcem sezonu pożegnało się kilku bardzo ważnych graczy. Teraz ich braki są stopniowo zastępowane przez Łukasza Masłowskiego. Klub bowiem właśnie potwierdził sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, a został nim Bernardo Vital, który na swoim koncie ma trzy występy w reprezentacji Portugalii do lat 21. Do Białegostoku przenosi się on na zasadzie transferu definitywnego.

Bernardo Vital to 24-letni stoper, który w poprzednim sezonie występował w barwach Realu Zaragoza na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Tam rozegrał w sumie 36 spotkań. W przeszłości jednak związany był przede wszystkim z rodzimym Estorilem, gdzie w lidze portugalskiej wystąpił 73 razy i zdobył dwa gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro, a z Jagiellonią związał się umową na dwa sezony z opcją przedłużenia o kolejny rok.

