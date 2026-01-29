Jagiellonia blisko porozumienia z Rakowem. Obrońca zmieni klub

Jagiellonia Białystok intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed startem rundy wiosennej. Według informacji Meczyki.pl klub jest bardzo blisko pozyskania Apostolosa Konstantopoulosa z Rakowa Częstochowa, a rozmowy są na finiszu.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok sięga po stopera. Wypożyczenie coraz bliżej

Jagiellonia Białystok finalizuje rozmowy w sprawie Apostolosa Konstantopoulosa. Grecki obrońca ma trafić do zespołu na zasadzie wypożyczenia. Zawodnik był łączony także z innymi klubami Ekstraklasy, lecz ostatecznie zdecydował się na Dumę Podlasia.

23-letni stoper dołączył do Rakowa latem ubiegłego roku i jesienią odgrywał ważną rolę w drużynie Medalików. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w osiemnastu spotkaniach, z czego dwanaście razy wychodził w podstawowym składzie. Z biegiem czasu jego sytuacja w Częstochowie zaczęła się jednak komplikować.

Wszystko przez ruchy kadrowe Rakowa. Pozyskanie Pawła Dawidowicza znacząco zwiększyło rywalizację w środku obrony, co mogłoby ograniczyć szanse Greka na regularną grę wiosną. Dla Konstantopoulosa kluczowe stała się więc możliwość regularnej gry, a to może zaoferować mu Jagiellonia.

Z perspektywy klubu z Podlasia ten transfer ma jasne uzasadnienie. Z zespołem pożegna się Dusan Stojinović, który jest bliski przejścia do Orlando City. Władze Jagiellonii od dłuższego czasu szukały więc środkowego obrońcy gotowego do gry od zaraz.

Jeśli wypożyczenie dojdzie do skutku, będzie to kolejny ruch na linii Częstochowa Białystok w ostatnich miesiącach. Przed sezonem Jagiellonia oddała do Rakowa Lamine Diaby Fadige, natomiast w przeciwnym kierunku powędrował Dawid Drachal. Wszystko wskazuje na to, że współpraca obu klubów znów przyniesie szybkie rozstrzygnięcie.

