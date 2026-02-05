Jagiellonia bije rekord! Szczegóły hitowego transferu

Jagiellonia Białystok bije swój rekord transferowy. Z Zagłębia Lubin przeniesie się do niej Kajetan Szmyt. Portal Meczyki.pl podaje szczegóły ciekawego ruchu klubu z Podlasia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Szmyt zamienia Zagłębie na Jagiellonię

Jagiellonia Białystok zaczęła rundę wiosenną od wygranej z Widzewem Łódź (3-1). Kibice wciąż obawiają się jednak, że obecna kadra nie jest wystarczająco jakościowa, by walczyć o mistrzostwo Polski. Klub z Podlasia musi łączyć ligowe rozgrywki z Ligą Konferencji, gdzie wywalczył awans do fazy pucharowej. Tej zimy białostoczanie stracili Oskara Pietuszewskiego, który przeniósł się do FC Porto. Dotychczasowe ruchy nie napawały z kolei optymizmem.

Po odejściu Pietuszewskiego pojawiła się poważna luka na skrzydle. Teraz wiadomo, że ma ją załatać Kajetan Szmyt, który lada moment przeniesie się do nowej drużyny. Jagiellonia w ten sposób bije swój rekord transferowy, bowiem piłkarz Zagłębia Lubin będzie kosztował 700 tysięcy euro.

Jagiellonia finalizuje transfer 23-letniego Szmyta. Portal Meczyki.pl informuje, że jeszcze w czwartek przejdzie testy medyczne. Jeśli nie wykażą nieprawidłowości, podpisze on umowę do 30 czerwca 2029 roku.

Szmyt już w przeszłości był przymierzany do Jagiellonii Białystok. Jeszcze za czasów gry w Warcie Poznań wzbudzał zainteresowanie mocniejszych ekip. W 2024 roku wylądował w Zagłębiu Lubin, gdzie radził sobie ze zmiennym szczęściem. Jagiellonia dostrzega w nim duży potencjał i liczy, że w nowym otoczeniu ten się rozwinie. W obecnym sezonie Ekstraklasy uzbierał gola oraz trzy asysty w 18 występach.