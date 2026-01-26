Jagiellonia Białystok finalizuje kolejny transfer. Wielki powrót do Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok jest o krok od transferu Matiasa Nahuela z Maccabi Hajfa - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Skrzydłowy odrzucił ofertę słoweńskiego NK Celje.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Mathias Nahuel bliski transferu do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok zakończyła rundę jesienną PKO BP Ekstraklasy na trzecim miejscu w tabeli. Zimą z zespołu Adriana Siemieńca odszedł utalentowany Oskar Pietuszewski, który przeniósł się do FC Porto. Portugalski gigant zapłacił za skrzydłowego 10 milionów euro wraz z bonusami.

W związku z odejściem Pietuszewskiego, klub rozpoczął poszukiwania nowego ofensywnego zawodnika. Wybór padł na Matiasa Nahuela, który ostatnio znajdował się także na liście życzeń Wisły Płock i Śląska Wrocław. Hiszpan był również łączony z NK Celje, które złożyło mu ofertę.

Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, 29-letni skrzydłowy niebawem dołączy do Dumy Podlasia, stając się tym samym trzecim zimowym wzmocnieniem klubu. Wcześniej do Jagiellonii trafili Samed Bazdar z Realu Saragossa oraz Guilherme Montoia z Estrela da Amadora.

Nahuel spędził w Śląsku nieco ponad dwa lata, rozgrywając 63 mecze w Ekstraklasie. W tym czasie uzbierał także 12 goli. W 2024 roku opuścił Polskę, decydując się na transfer do Maccabi Hajfa, za którego Wrocławianie otrzymali 2,5 mln euro. W obecnym sezonie dwukrotny reprezentant młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii rozegrał 11 meczów i zdobył dwie bramki. Jagiellonia przygotowuje się do sobotniego meczu 19. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź.