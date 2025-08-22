Jadon Sancho otrzymał nową ofertę. W tle wielki transfer

Jadon Sancho został wystawiony na listę transferową Manchesteru United. Choć skrzydłowy był blisko transferu do Romy, do gry włączył się także Bayern Monachium - przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

Bayern Monachium rozważa wypożyczenie Jadona Sancho

Jadon Sancho wrócił do Manchesteru United po rocznym wypożyczeniu do Chelsea. Londyńczycy mieli obowiązek wykupu 25-letniego skrzydłowego, ale ostatecznie zdecydowali się zapłacić odszkodowania w wysokości 5 milionów funtów i nie ściągnęli go na stałe.

Już wcześniej było jasne, że Ruben Amorim nie widzi Sancho w składzie, co sprawiło, że Anglik znalazł się na liście transferowej. Latem pojawiła się możliwość, że AS Roma zdecyduje się na wypożyczenie Sancho, jednak negocjacje utknęły w martwym punkcie. Włoski klub najwyraźniej nie chce płacić wysokiej prowizji agentom piłkarza, co mocno skomplikowało potencjalny transfer.

Według informacji Florian Plettenberg, obecnie sytuację Sancho monitorują także włodarze Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec biorą pod uwagę wypożyczenie Anglika, który prawdopodobnie nie będzie pierwszym wyborem Vincenta Kompany’ego, ale w wymagającym sezonie może pełnić rolę ważnego rezerwowego. Bawarczycy na starcie sezonu zdobyli Superpuchar Niemiec, a na inaugurację 1. Bundesligi podejmą RB Lipsk.

W minionym sezonie Sancho rozegrał 42 mecze w barwach The Blues. W tym czasie Anglik zdobył pięć bramek i dołożył 10 asyst. Według portalu Transfermarkt.de, 25-latek jest wyceniany na 28 milionów euro. Warto dodać, że jego kontrakt na Old Trafford obowiązuje do końca sezonu 2025/26.