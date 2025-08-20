Roma spełni warunki Sancho. Problem stanowi agent gwiazdy

Jadon Sancho znalazł się na wylocie z Man United. Reprezentanta Anglii chce pozyskać AS Roma. Według La Gazzetta dello Sport problem stanowi prowizja dla agenta zawodnika.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho o krok od Romy! Problemem prowizja dla agenta

Jadon Sancho znalazł się w gronie zawodników, których Manchester United wystawił na listę transferową. Skrzydłowy od dawna nie może liczyć na miejsce w składzie Czerwonych Diabłów. Dlatego też ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea, a wcześniej przez pół roku grał w Bundeslidze w barwach Borussii Dortmund. Teraz ma jednak odejść na zasadzie transferu definitywnego.

Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania piłkarza wydaje się AS Roma. Plotki o możliwym transferze pojawiają się w mediach od dawna. Oba kluby mają porozumienie ws. wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, a łączna kwota ma wynieść ok. 24 miliony euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rzymianie są również gotowi spełnić warunki finansowe piłkarza. Chodzi o wynagrodzenie rzędu 9 milionów euro rocznie. Problem stanowi jednak inna kwestia, a konkretnie prowizja dla agenta za sfinalizowaną transakcję. Źródło sugeruje, że odpowiadający za interesy Sancho agent żąda aż 11 milionów euro prowizji. Roma nie jest skłonna, aby spełnić żądania przedstawiciela zawodnika.

Sancho trafił do Manchesteru United w 2021 roku za 85 mln euro. Dla Czerwonych Diabłów zagrał 83 mecze, w których strzelił 12 goli. W ostatnim sezonie jako piłkarz Chelsea zapisał na swoim koncie 5 goli i 10 asyst w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.