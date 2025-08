Sancho znów w Bundeslidze? Dyrektor potwierdza zainteresowanie

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho zaliczy kolejny powrót do BVB? Jest warunek

Jadon Sancho w minionym sezonie był wypożyczony do Chelsea. Choć grał regularnie, ta nie zdecydowała się zatrzymywać go na stałe. W umowie między klubami zawarto obowiązkowy wykup, ale The Blues się z tego wycofali i zapłacili 5 milionów funtów kary.

Anglik wrócił tym samym do Manchesteru United, gdzie również nie ma dla niego miejsca. Zespół przygotowuje się do nowego sezonu, a Sancho nie bierze udziału w treningach. Ruben Amorim swojej decyzji nie zmieni, więc ten musi szukać nowego pracodawcy. Preferuje dalszą grę na Wyspach Brytyjskich, ale większe zainteresowanie generuje we Włoszech. O Sancho ma także ponownie powalczyć Borussia Dortmund.

To w tym klubie skrzydłowy grał przed hitowym transferem do Manchesteru United, a później przebywał na Signal Iduna Park również w ramach wypożyczenia. Czy dojdzie do trzeciej przygody w Borussii Dortmund? To zależy od wynegocjowanych warunków i ogólnych oczekiwań Czerwonych Diabłów.

Oczywiście angielski gigant preferuje transfer definitywny, a Borussia Dortmund woli najpierw go wypożyczyć. Sancho jest gotowy pójść na spore ustępstwa, jeśli chodzi o wynagrodzenie, byle tylko znów znaleźć się w Bundeslidze. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu Sebastian Kehl potwierdził, że trwają prace nad tym tematem, ale Borussia Dortmund ściągnie go jedynie w przypadku dogadania korzystnych warunków.