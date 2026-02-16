FC Barcelona chce znanego skrzydłowego. Sensacyjne informacje

FC Barcelona zwróci uwagę na Jacka Grealisha, jeśli nie dogada się z Manchesterem United w sprawie wykupu Marcusa Rashforda - poinformował serwis ElNacional.cat.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jack Grealish łączony z Barceloną

FC Barcelona prowadzi zaawansowane rozmowy z Manchesterem United w sprawie definitywnego transferu Marcusa Rashforda. Przypomnijmy, że angielski skrzydłowy obecnie występuje w katalońskim zespole na zasadzie wypożyczenia, a Duma Katalonii posiada opcję wykupu 28-letniego atakującego w wysokości 30 milionów euro. Władze z Camp Nou chciałyby jednak obniżyć tę kwotę, negocjując korzystniejsze warunki transakcji. Aczkolwiek klub z Old Trafford nie zamierza iść na ustępstwa, co komplikuje całą operację.

To sprawia, że pozostanie Rashforda w Barcelonie staje się coraz mniej pewne, dlatego włodarze mistrza La Ligi rozglądają się za alternatywami na lewe skrzydło. Jak donosi serwis „ElNacional.cat”, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest m.in. Jack Grealish.

30-letni Anglik odżył podczas wypożyczenia do Evertonu, a Manchester City latem zgodzi się na jego definitywne odejście. Wszechstronność oraz doświadczenie utytułowanego skrzydłowego są wysoko oceniane przez trenera drużyny Blaugrany – Hansiego Flicka.

Grealish w aktualnej kampanii rozegrał 22 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Lewy napastnik niedawno nabawił się poważnej kontuzji stopy, ale powinien wrócić do gry jeszcze przed końcem tego sezonu. Gdyby nie uraz, prawdopodobnie otrzymałby powołanie do reprezentacji Anglii od Thomasa Tuchela na mistrzostwa świata w 2026 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika Aston Villi na około 25 milionów euro.