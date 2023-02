Pressfocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Franck Kessie po trudnych początkach powoli coraz lepiej adaptuje się do gry w FC Barcelonie. Mimo to media widzą go już poza klubem. Zdaniem dziennikarzy z La Gazzetta dello Sport, o pozyskanie pomocnika latem postara się Inter Mediolan.

Franck Kessie ma spore problemy z zaadoptowaniem się do gry FC Barcelony

Iworyjczykiem interesuje się Inter Mediolan

Nerazzurri planują wypożyczyć pomocnika latem

Franck Kessie może zaliczyć szybki powrót do Serie A

O tym, jak trudne potrafią być początki na Camp Nou, przekonał się już Franck Kessie. FC Barcelona sięgnęła latem po Iworyjczyka, który miał wzmocnić siłę fizyczną w środku pola. Były zawodnik Milanu miał jednak spore problemy z zaadoptowaniem się do zupełnie nowego stylu gry i rzadko wychodził w podstawowym składzie. Ilekroć pojawiał się natomiast na murawie, zawodził.

Już po kilku miesiącach zaczęły pojawiać się plotki, że Kessie może odejść z klubu nawet zimą. Na to zgody nie wyraził Xavi, który wciąż pokładał wiarę w pomocnika. Przełom nastąpił wreszcie w ostatnich tygodniach. 26-latek rozegrał bardzo dobry mecz przeciwko Sevilli, za które uzyskał wysokie noty. Mimo to dziennikarze z La Gazzetta dello Sport twierdzą, że latem zmieni on klub.

Franck Kessie will replace Busquets in the starting lineup for the upcoming matches.



— @sport pic.twitter.com/l8DRCPQHju — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 11, 2023

Zainteresowanie pomocnikiem Dumy Katalonii wyraża Inter Mediolan. Nerazzurri chcieliby wypożyczyć go z opcją wykupu. Nieoficjalnie mówi się o kwocie w granicach 30 milionów euro. Sam zawodnik ma być chętny na powrót do Serie A. Oba kluby kontaktowały się już w styczniu, kiedy obiektem negocjacji była wymiana zawodników, w ramach której do Blaugrany miał powędrować Marcelo Brozovic. Wówczas władze Interu nie wyraziły zgody na taki ruch.

Franck Kessie od momentu przenosin do Azulgrany rozegrał 23 spotkania. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

