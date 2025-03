Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivan Cavaleiro

Ivan Cavaleiro o krok od Stali Mielec

W obecnym sezonie Stal Mielec musi walczyć o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zespół Biało-Niebieskich posiada na swoim koncie 23 oczka, zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. W minionym zimowym oknie transferowym do drużyny prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia dołączyli Damian Kądzior, Jean-David Beauguel, Natan Niedźwiedź oraz Pyry Hannola.

Niewykluczone, że Stal Mielec jeszcze bardziej wzmocni swój skład, mimo że okienko jest już zamknięte. Bliski przeprowadzki do podkarpackiej ekipy ma być bowiem Ivan Cavaleiro – poinformował Szymon Janczyk z portalu “Weszło”. 31-letni skrzydłowy jest aktualnie wolnym zawodnikiem, dlatego w każdej chwili może przenieść się do ekstraklasowicza. Jeśli ten transfer ostatecznie dojdzie do skutku, to będziemy świadkami hitowej transakcji.

Ivan Cavaleiro to bardzo ciekawy piłkarz, który powinien wnieść mnóstwo jakości do zespołu z Podkarpacia. Doświadczony napastnik w swoim piłkarskim CV posiada takie ekipy jak Wolverhampton Wanderers, Fulham czy Lille, a ostatnio grał w brazylijskim klubie, Red Bull Bragantino. Tego zawodnika nie omijają problemy zdrowotne, ale jeżeli uda mu się wrócić do wysokiej formy, to okaże się ogromnym wzmocnieniem Stali Mielec.

Portugalski skrzydłowy może pochwalić się rozegraniem 59 meczów w angielskiej Premier League, zaś na boiskach francuskiej Ligue 1 jego bilans zatrzymał się na 31 spotkaniach. Ponadto dwa razy zagrał w seniorskiej drużynie narodowej, debiutując w 2014 roku.