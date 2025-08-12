Nie Wisła i nie Wieczysta. Górnik Zabrze wygrał batalię o skrzydłowego!

12:46, 12. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Górnik Zabrze dogadał się z nowym skrzydłowym. Do zespołu ma dołączyć Maksym Chłań, łączony wcześniej z Wisłą Kraków oraz Wieczystą Kraków - przekonuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Maksym Chłań
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maksym Chłań

Chłań zostaje w Ekstraklasie. Dogadał się z nowym klubem

Maksym Chłań odegrał istotną rolę w awansie Lechii Gdańsk, a w kolejnym sezonie również był jej ważnym punktem w Ekstraklasie. Przez kilka miesięcy ciągnęła się saga dotycząca jego przyszłości w Trójmieście – ostatecznie wygasająca umowa nie została przedłużona. Ukrainiec trafił na rynek wolnych piłkarzy i miał pełną dowolność w poszukiwaniach nowego klubu. Najpierw negocjował z ekipami w Turcji, a później do gry weszły inne polskie kluby, które zainteresowały się jego sytuacją.

W ostatnich dniach Chłań był intensywnie łączony z pierwszoligowcami – Wisłą Kraków oraz Wieczystą Kraków. Biała Gwiazda zrezygnowała jednak z uwagi na wygórowane żądania finansowe, zaś beniaminek kontynuował rozmowy. Finalnie jednak Chłań pozostanie w Ekstraklasie, gdzie ma reprezentować barwy Górnika Zabrze. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl potwierdza, że temat jest dogadany.

POLECAMY TAKŻE

Ali Gholizadeh
Lech Poznań szykuje awaryjny transfer. Gwiazda może wypaść na dłużej
Drużyna Wieczystej Kraków
Wieczysta Kraków dogadała się z piłkarzem Lecha. Transfer o krok?
Lechia Gdańsk - Motor Lublin
Festiwal cudownych goli w Gdańsku! Cztery bramki do przerwy! [WIDEO]

Chłań wyraził zgodę na obniżenie dotychczasowych wymagań finansowych. Podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W środę powinno dojść do oficjalnego ogłoszenia.

Bilans 22-latka w Ekstraklasie to pięć trafień oraz cztery asysty w 30 meczach. W sumie dla Lechii Gdańsk uzbierał 14 goli i 10 asyst, bedąc przez dwa sezony liderem ofensywy.