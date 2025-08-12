Górnik Zabrze dogadał się z nowym skrzydłowym. Do zespołu ma dołączyć Maksym Chłań, łączony wcześniej z Wisłą Kraków oraz Wieczystą Kraków - przekonuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maksym Chłań

Chłań zostaje w Ekstraklasie. Dogadał się z nowym klubem

Maksym Chłań odegrał istotną rolę w awansie Lechii Gdańsk, a w kolejnym sezonie również był jej ważnym punktem w Ekstraklasie. Przez kilka miesięcy ciągnęła się saga dotycząca jego przyszłości w Trójmieście – ostatecznie wygasająca umowa nie została przedłużona. Ukrainiec trafił na rynek wolnych piłkarzy i miał pełną dowolność w poszukiwaniach nowego klubu. Najpierw negocjował z ekipami w Turcji, a później do gry weszły inne polskie kluby, które zainteresowały się jego sytuacją.

W ostatnich dniach Chłań był intensywnie łączony z pierwszoligowcami – Wisłą Kraków oraz Wieczystą Kraków. Biała Gwiazda zrezygnowała jednak z uwagi na wygórowane żądania finansowe, zaś beniaminek kontynuował rozmowy. Finalnie jednak Chłań pozostanie w Ekstraklasie, gdzie ma reprezentować barwy Górnika Zabrze. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl potwierdza, że temat jest dogadany.

Chłań wyraził zgodę na obniżenie dotychczasowych wymagań finansowych. Podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W środę powinno dojść do oficjalnego ogłoszenia.

ℹ️ Maksym Chłań krok od Górnika Zabrze. Przechodzi testy medyczne. W środę powinien być ogłoszony. 22-latek ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.



Górnik badał jego temat przy ewentualnym transferze Ousmane Sowa do Zamalek. Potem wydawało się, że Ukrainiec… pic.twitter.com/yGPocBGFTS — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 12, 2025

Bilans 22-latka w Ekstraklasie to pięć trafień oraz cztery asysty w 30 meczach. W sumie dla Lechii Gdańsk uzbierał 14 goli i 10 asyst, bedąc przez dwa sezony liderem ofensywy.