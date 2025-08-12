Chłań zostaje w Ekstraklasie. Dogadał się z nowym klubem
Maksym Chłań odegrał istotną rolę w awansie Lechii Gdańsk, a w kolejnym sezonie również był jej ważnym punktem w Ekstraklasie. Przez kilka miesięcy ciągnęła się saga dotycząca jego przyszłości w Trójmieście – ostatecznie wygasająca umowa nie została przedłużona. Ukrainiec trafił na rynek wolnych piłkarzy i miał pełną dowolność w poszukiwaniach nowego klubu. Najpierw negocjował z ekipami w Turcji, a później do gry weszły inne polskie kluby, które zainteresowały się jego sytuacją.
W ostatnich dniach Chłań był intensywnie łączony z pierwszoligowcami – Wisłą Kraków oraz Wieczystą Kraków. Biała Gwiazda zrezygnowała jednak z uwagi na wygórowane żądania finansowe, zaś beniaminek kontynuował rozmowy. Finalnie jednak Chłań pozostanie w Ekstraklasie, gdzie ma reprezentować barwy Górnika Zabrze. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl potwierdza, że temat jest dogadany.
Chłań wyraził zgodę na obniżenie dotychczasowych wymagań finansowych. Podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W środę powinno dojść do oficjalnego ogłoszenia.
Bilans 22-latka w Ekstraklasie to pięć trafień oraz cztery asysty w 30 meczach. W sumie dla Lechii Gdańsk uzbierał 14 goli i 10 asyst, bedąc przez dwa sezony liderem ofensywy.