Inter Mediolan w przyszłym roku może dokonać zmiany w bramce. Wicemistrzowie Włoch mają już wytypowany cel. Na ich radarze znalazł się Illan Meslier z Leeds United - informuje calciomercato.it.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Illan Meslier wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan od początku sezonu ma problemy w tylnej strefie boiska. Defensywa Nerazzurrich spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Przede wszystkim Yann Sommer. W minionej kampani Szwajcar był kluczowym graczem wicemistrzów Włoch, ale teraz ma problem ze znalezieniem formy. Mówi się coraz głośniej, że Cristian Chivu może w przyszłych meczach postawić na Josepa Martineza między słupkami.

Nie jest tajemnicą, że Inter Mediolan zaczął rozglądać się za nowym bramkarzem. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje serwis calciomercato.it. Otóż Nerazzurri wytypowali kandydata. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Italii znalazł się Illan Meslier, który na co dzień reprezentuje barwy Leeds United.

Francuski golkiper od sześciu lat występuje na brytyjskich boiskach. 25-latek zebrał już odpowiednie doświadczenie, jednak w przyszłorocznym letnim okienku transferowym może zakończyć się jego przygoda w Leeds United. Wygasa wówczas kontrakt bramkarza i nie ma obecnie przesłanek, że zostanie on przedłużony. Inter Mediolan zatem może skorzystać z okazji.

Illan Meslier dotychczas rozegrał aż 214 spotkań między słupkami Leeds United. Francuz może się pochwalić bardzo dobrą statystyką czystych kont. Udało mu się bowiem aż 72 mecze zakończyć bez straconego gola.