Inter Mediolan w letnim okienku może przeprowadzić wielki transfer. Trop wicemistrzów Włoch prowadzi do Liverpoolu. Na ich radarze znalazł się bowiem Ibrahima Konate - przekazuje "L'Interista".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Ibrahima Konate wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po tytuł mistrza Włoch. Podopieczni Cristiana Chivu mają jednak ogromne zmartwienie związane z Ligą Mistrzów. Nerazzurri już we wtorek mogą pożegnać się z europejskimi pucharami, jeśli nie odrobią starty z pierwszego meczu z Bodo/Glimt. Warto wspomnieć, że rywalizacja przed tygodniem zakończyła się niespodziewanym triumfem Norwegów rezultatem 3:1.

Z informacji przekazanych przez serwis „L’Interista” dowiadujemy się, że w letnim okienku Inter Mediolan może przeprowadzić wielki transfer. Tym samym psując plany Realowi Madryt. Nerazzurri poważnie zaczęli patrzeć w stronę Ibrahimy Konate. Gwiazda Liverpoolu znalazła się na liście życzeń włoskiego zespołu.

Inter Mediolan już wcześniej interesował się Ibrahimą Konate. Francuski obrońca jest już od dłuższego czasu obserwowany przez Włochów i zapewne zebrali pozytywne recenzje o piłkarzu Liverpoolu. Większym problemem dla Nerazzurrich jest jednak zainteresowanie Realu Madryt. Królewscy również chcą pozyskać reprezentanta Trójkolorowych. Warto zaznaczyć, że kontrakt piłkarza z zespołem The Reds wygasa wraz z końcem czerwca.

Ibrahima Konate w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Liverpoolu. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Jedno trafienie miało miejsce w Premier League, a drugie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.