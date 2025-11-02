Inter wskazał ciekawy cel transferowy. Obrońca na celowniku giganta

Inter Mediolan poluje na Adama Marusicia z Lazio Rzym - poinformował serwis FcInterNews.it. Doświadczony obrońca z Czarnogóry będzie dostępny latem przyszłego roku za darmo.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Adam Marusić na radarze Interu

Inter Mediolan w obecnym sezonie ma jeden jasno określony cel – odzyskać tytuł mistrza Włoch, który w poprzednich rozgrywkach wymknął się z rąk na ostatniej prostej. Podopieczni Cristiana Chivu utrzymują się w ścisłej czołówce Serie A, a po zwycięstwie nad Hellasem Werona (2:1) zajmują trzecie miejsce w tabeli. Jedną z bramek dla Nerazzurrich zdobył Piotr Zieliński, który popisał się efektownym uderzeniem z dystansu.

Jak informuje portal FcInterNews.it, włoski gigant przygotowuje się do kolejnych wzmocnień kadrowych. Na celowniku znalazł się Adam Marusić, 33-letni prawy obrońca Lazio Rzym, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Skauci Interu mieli obserwować reprezentanta Czarnogóry podczas ostatniego meczu Lazio, a raporty z ich wizyty są bardzo pozytywne.

Marusić rozegrał w tym sezonie osiem spotkań, notując jedną asystę. Do rzymskiego klubu trafił w 2017 roku z belgijskiego KV Oostende i od tego czasu stał się jednym z filarów stołecznej drużyny. Na swoim koncie ma m.in. Puchar Włoch oraz dwa Superpuchary Włoch, a w barwach reprezentacji Czarnogóry wystąpił 66 razy, zdobywając pięć bramek.

Według Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi około 3,5 miliona euro, co czyni go niedrogim wzmocnieniem dla wicemistrzów Włoch. Jeśli do transferu dojdzie, Marusić mógłby wnieść do drużyny Interu nie tylko doświadczenie, ale także dużą uniwersalność i pewność w defensywie.