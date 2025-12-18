Inter szykuje transfer obrońcy. Na stole nawet 40 mln euro

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Marco Palestra na radarze Interu

Inter Mediolan nie chce powtórki z poprzedniego sezonu, w którym na ostatniej prostej stracił mistrzostwo Włoch. Po 15. kolejkach Nerazzurri są na czele tabeli Serie A. Władze klubu już teraz myślą nie tylko o bieżącej walce o tytuł, ale także o przyszłych wzmocnieniach składu.

Włoski gigant uważnie monitoruje rozwój jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy we Włoszech. Na radarze mediolańskiego klubu znalazł się Marco Palestra – donosi „La Gazzetta dello Sport”. 20-letni prawy defensor w obecnym sezonie występuje w Cagliari na zasadzie wypożyczenia z Atalanty Bergamo.

Palestra robi bardzo dobre wrażenie podczas pobytu na Sardynii. Jego szybkość, intensywność gry oraz wszechstronność sprawiają, że uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników swojego rocznika. Nic dziwnego, że w Mediolanie ponownie rozważają jego sprowadzenie.

Potencjalny transfer komplikuje jednak napięta relacja pomiędzy Interem a Atalantą. Stosunki między klubami uległy pogorszeniu po letniej sadze transferowej związanej z Ademolą Lookmanem, którego działacze z Bergamo nie zdecydowali się sprzedać. Do dziś odbija się to na wzajemnych negocjacjach.

Dodatkowym problemem jest duża konkurencja na rynku. Palestra jest na liście życzeń Juventusu, a także kilku klubów Premier League, które uważnie śledzą jego postępy. Atalanta nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim talentem. Klub z Bergamo wycenił 20-latka na co najmniej 40 milionów euro, co skutecznie studzi zapędy potencjalnych nabywców. Na ten moment wysokie wymagania finansowe oraz skomplikowane relacje między klubami sprawiają, że szybka finalizacja transferu wydaje się mało realna.