Inter szykuje ofertę za Anglika. Wielki talent na celowniku

Inter Mediolan ma nowy cel transferowy na prawe wahadło. Według "La Gazzetta dello Sport", na liście życzeń wicemistrza Włoch znalazł się Brooke Norton-Cuffy z Genoi.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Brooke Norton-Cuffy może trafić do Interu

Inter Mediolan obecnie jest liderem tabeli Serie A po 11. kolejkach. Zespół Cristiana Chivu znajduje się w świetnej formie, gdyż wygrał trzy ligowe mecze z rzędu i po listopadowej przerwie reprezentacyjnej czeka prestiżowe starcie derbowe z Milanem.

W klubie trwają intensywne prace nad wzmocnieniem prawej flanki. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, jednym z głównych celów transferowych Interu jest Brooke Norton-Cuffy, obiecujący wahadłowy Genoi. Mediolańczycy chcieliby sprowadzić 21-letniego Anglika jak najszybciej, najlepiej już w najbliższym oknie transferowym.

Rosnąca forma młodego zawodnika nie umknęła uwadze ligowych rywali. Napoli złożyło już ofertę za Norton-Cuffy’ego, lecz Genoa zdecydowanie ją odrzuciła, co potwierdza, jak wysoko klub z Ligurii wycenia swojego piłkarza. Zawodnik został pozyskany z Arsenalu za dwa mln euro plus bonusy.

W trwającym sezonie Norton-Cuffy rozegrał 12 spotkań i zanotował jedną asystę. Na Półwyspie Apenińskim imponuje dynamiką i dojrzałością w grze. Wcześniej zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w angielskich klubach takich, jak Millwall czy Coventry.

Inter widzi w nim zawodnika, który w dłuższej perspektywie może stać się kluczową postacią na prawej stronie boiska. Transfer zapowiada się jednak na trudny, ponieważ Genoa nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją rosnącą gwiazdą.