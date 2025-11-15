Inter szykuje ofertę za Anglika. Wielki talent na celowniku

22:16, 15. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Inter Mediolan ma nowy cel transferowy na prawe wahadło. Według "La Gazzetta dello Sport", na liście życzeń wicemistrza Włoch znalazł się Brooke Norton-Cuffy z Genoi.

Cristian Chivu
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Brooke Norton-Cuffy może trafić do Interu

Inter Mediolan obecnie jest liderem tabeli Serie A po 11. kolejkach. Zespół Cristiana Chivu znajduje się w świetnej formie, gdyż wygrał trzy ligowe mecze z rzędu i po listopadowej przerwie reprezentacyjnej czeka prestiżowe starcie derbowe z Milanem.

W klubie trwają intensywne prace nad wzmocnieniem prawej flanki. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, jednym z głównych celów transferowych Interu jest Brooke Norton-Cuffy, obiecujący wahadłowy Genoi. Mediolańczycy chcieliby sprowadzić 21-letniego Anglika jak najszybciej, najlepiej już w najbliższym oknie transferowym.

Rosnąca forma młodego zawodnika nie umknęła uwadze ligowych rywali. Napoli złożyło już ofertę za Norton-Cuffy’ego, lecz Genoa zdecydowanie ją odrzuciła, co potwierdza, jak wysoko klub z Ligurii wycenia swojego piłkarza. Zawodnik został pozyskany z Arsenalu za dwa mln euro plus bonusy.

W trwającym sezonie Norton-Cuffy rozegrał 12 spotkań i zanotował jedną asystę. Na Półwyspie Apenińskim imponuje dynamiką i dojrzałością w grze. Wcześniej zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w angielskich klubach takich, jak Millwall czy Coventry.

Inter widzi w nim zawodnika, który w dłuższej perspektywie może stać się kluczową postacią na prawej stronie boiska. Transfer zapowiada się jednak na trudny, ponieważ Genoa nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją rosnącą gwiazdą.

