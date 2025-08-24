Inter szuka nowego defensora. Na celowniku gwiazdy Bayernu Monachium

09:45, 24. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Inter po sprowadzeniu Andy’ego Dioufa nie wyklucza dalszych ruchów na rynku. Według „La Gazzetty dello Sport” klub rozważa transfer stopera, a na radarze są Kim Min-jae i Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

Cristian Chivu

Inter monitoruje obronę. Kim i Upamecano wśród opcji

Inter po transferze Andy’ego Dioufa z Chelsea wzmocnił środek pola, ale nie zamyka działań na rynku. Klub z Viale della Liberazione szykuje się do debiutu w Serie A z Torino, a następnie do decydującego tygodnia letniego mercato. Priorytetem pozostaje obrona, gdzie trwają analizy kilku kandydatów.

Według „La Gazzetty dello Sport” jednym z obserwowanych zawodników jest Kim Min-jae z Bayernu Monachium. Były piłkarz Napoli mógłby wrócić do Serie A, jeśli sytuacja kadrowa Interu się skomplikuje. Wiele zależy od Benjamina Pavarda, który znajduje się na celowniku m.in. Galatasaray. W przypadku jego odejścia Kim stałby się realną opcją do wzmocnienia zespołu. Jeśli jednak Francuz zostanie w Mediolanie, Nerazzurri mogą zdecydować się na młodszego gracza.

Drugim rozważanym piłkarzem jest Dayot Upamecano. Obrońca Bayernu Monachium ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, ale jego przyszłość pozostaje niepewna. Negocjacje w sprawie przedłużenia nie przyniosły jeszcze porozumienia, co sprawia, że Inter bacznie śledzi rozwój sytuacji. Klub nie wyklucza złożenia oferty, a Bawarczycy nie chcą ryzykować utraty piłkarza bez odstępnego.

Strategia Interu jest jasna: poczekać na rozwiązanie kwestii Pavarda, a następnie podjąć ostateczne decyzje. Ostatnie dni okna transferowego mają być kluczowe, by dopiąć skład i odpowiednio zbalansować defensywę.

