Inter szuka nowego bramkarza. Na liście nazwisko z Realu Madryt

Inter Mediolan nie przedłuży umowy Yanna Sommera i szuka w jego miejsce bramkarza. W gronie kandydatów znajduje się Andrij Łunin z Realu Madryt. Ukrainiec liczy na regularną grę w nowym zespole.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Andrij Łunin

Real odda bramkarza do Interu? Tam może grać regularnie

Inter Mediolan latem planuje większą przebudowę w drużynie. Nowego kontraktu nie otrzyma Yann Sommer, który ustąpi miejsca nowemu bramkarzowi. Aktualnie w gabinetach trwają poszukiwania kandydata o odpowiedniej jakości, który z powodzeniem zastąpi reprezentanta Szwajcarii. Media łączyły do tej pory lidera Serie A z takim nazwiskiem, jak Guglielmo Vicario. Gracz Tottenhamu jest faworytem do przeprowadzki do Mediolanu, ale oczywiście opcji jest znacznie więcej.

Do grona kandydatów dołączył też Andrij Łunin. Ukrainiec od lat jest tylko rezerwowym w Realu Madryt, bowiem nie ma szans na wygranie rywalizacji z Thibautem Courtoisem. Florentino Perez uważa, że powoli brakuje dla niego miejsca na Santiago Bernabeu i latem powinien zostać sprzedany. Sam Łunin już kilkukrotnie rozważał opuszczenie Madrytu i transfer do zespołu, w którym byłby numerem jeden między słupkami.

Inter nie wyklucza, że sięgnie po rezerwowego Królewskich. Cristian Chivu miał już zaakceptować jego kandydaturę. Łunin jest wyceniany na 20 milionów euro – Real bierze pod uwagę jego wiek oraz długość kontraktu.

W tym sezonie Łunin miał okazję zagrać tylko trzykrotnie – raz w Lidze Mistrzów oraz dwa razy w Pucharze Króla. Nie zdołał zachować czystego konta. Inter nie jest jedynym klubem, który interesuje się jego wykupem.