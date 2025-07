Inter pracuje nad transferem Ademoli Lookmana z Atalanty. Według „Corriere dello Sport” to główny cel na wzmocnienie ataku drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu, ale rozważane są także inne opcje.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Lookman priorytetem Interu na letnie mercato

Inter zamierza jeszcze wzmocnić linię ataku przed startem nowego sezonu. Po sprowadzeniu Bonny’ego z Parmy i powrocie Pio Esposito z wypożyczenia, w klubie wciąż brakuje dynamicznego, technicznego zawodnika do rotacji systemu gry. Arnautović i Correa odeszli za darmo, a Taremi może wkrótce przenieść się do Besiktasu, Fulham lub Nottingham Forest. Do Genoi trafił natomiast wypożyczony Valentin Carboni.

Według „Corriere dello Sport” głównym celem Interu jest Ademola Lookman. Nigeryjczyk ma kontrakt z Atalantą ważny do 2027 roku. Klub z Bergamo wycenił go na 50 milionów euro. Od momentu transferu z Lipska za 10,85 miliona euro w 2022 roku, Lookman rozegrał 118 spotkań, zdobył 52 gole i zaliczył 25 asyst.

Jeśli nie uda się sfinalizować transferu Lookmana, Inter ma przygotowane alternatywy. Na liście życzeń znajdują się Lois Openda z Lipska, Eliesse Ben Seghir z Monaco oraz Christopher Nkunku z Chelsea. Dodatkowo zaoferowano klubowi Alejandro Garnacho z Manchesteru United, którego transfer również jest rozważany, ale raczej w dalszej kolejności.

Cristian Chivu potrzebuje zawodnika zdolnego do gry w różnych systemach, w tym 3-4-2-1 i 4-3-3. Klub szuka piłkarza wszechstronnego, który wprowadzi nowe możliwości ofensywne i uzupełni istniejący skład.

Zobacz również: Juventus wreszcie dogadał się z Porto. Tyle zapłaci za Conceicao