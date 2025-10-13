Inter rozważa sprzedaż zawodnika. Kolejny chętny na obrońcę

Inter Mediolan w styczniu może rozstać się z obrońcą. Yann Bisseck znalazł się na radarze Eintrachtu Frankfurt - donosi "Bild”.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Eintracht Frankfurt zainteresowany Yannem Bisseckiem z Interu

Inter Mediolan dobrze rozpoczął sezon w Serie A. Po sześciu kolejkach Nerazzurri pod wodzą Cristiana Chivu zajmują czwarte miejsce w tabeli, ustępując jedynie Milanowi, Romie i Napoli. W Lidze Mistrzów włoski gigant również spisuje się solidnie. Pokonał już Ajax Amsterdam (2:0) oraz Slavię Praga (3:0).

Nie wszyscy zawodnicy Interu mogą jednak liczyć na regularną grę. Yann Bisseck pełni w tym sezonie rolę rezerwowego. Jak informuje „Bild”, 24-letni środkowy obrońca znalazł się na radarze Eintrachtu Frankfurt. Klub z Hesji od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami w defensywie. W ostatnich czterech meczach stracił aż 16 bramek i zespół dryfuje w stronę ligowego środka tabeli 1. Bundesligi.

Z tego względu Eintracht rozważa wzmocnienie linii obrony już w zimowym oknie transferowym, a Bisseck jest jednym z kandydatów do wzmocnienia drużyny. Wychowanek FC Koln miałby być zainteresowany zmianą otoczenia. To może ułatwić ewentualne negocjacje, jeśli mediolański klub zdecyduje się na wypożyczenie lub sprzedaż piłkarza.

Na ten moment nie doszło jeszcze do formalnych rozmów pomiędzy klubami. Eintracht jedynie monitoruje sytuację zawodnika i planuje ocenić możliwość transferu bliżej stycznia. Wcześniej informowano, że Bisseck znajduje się także w orbicie zainteresowań Crystal Palace. Niemiec trafił do Interu w 2023 roku z duńskiego Aarhus GF za około siedem milionów euro.