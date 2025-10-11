Inter Mediolan wkrótce może stracić defensora. Yann Bisseck jest bowiem niezadowolony ze swojej roli w drużynie. Niemiecki zawodnik znajduje się na radarze Crystal Palace - donosi "Bild".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Yann Bisseck opuści Inter Mediolan? Crystal Palace myśli o transferze

Inter Mediolan od początku sezonu ma wiele problemów. Podopieczni Cristiana Chivu poprawili wyniki, ale ich forma odbiega od ideału. Przede wszystkim Nerazzurri mają problemy w tyłach. Tracą mnóstwo goli, a na dodatek Yann Sommer nie może się pochwalić dobrą formą. Wicemistrzowie Italii liczą, że poprawią swoją grę po październikowej przerwie reprezentacyjnej.

Do otwarcia zimowego okienka pozostało jeszcze kilka tygodni, a z obozu Interu Mediolan napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Otóż wicemistrzowie Serie A wkrótce mogą zakończyć współpracę z jednym z zawodników. Dziennik „Bild” informuje, że o rozstaniu myśli Yann Bisseck. Niemiecki defensor jest bowiem niezadowolony ze swojego czasu spędzonego na boisku.

Niemiecka prasa przekazuje, że Yann Bisseck może zaliczyć bardzo ciekawą przeprowadzkę. Zawodnik Nerazzurrich znajduje się na celowniku Crystal Palace. Jeszcze nie tak dawno defensor był łączony z Manchesterem United. Teraz w grze o transfer wydaje się być tylko zespół z Selhurst Park.

Yann Bisseck nie znajduje uznania w oczach Cristiana Chivu. Reprezentant Niemiec w trwającym sezonie zaliczył jedynie dwa występy w koszulce Interu Mediolan. Defensor spędził na boisku łącznie 157 minut.