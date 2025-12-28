Inter nie sprzeda Frattesiego. W grze wypożyczenie do dwóch klubów

Inter Mediolan nie zamierza sprzedać w styczniu Davide Frattesiego. W grę wchodzi co najwyżej wypożyczenie. Matteo Moretto ujawnił, że potencjalne kierunki to Juventus oraz Fenerbahce.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Juventus albo Fenerbahce – oto potencjalne kierunki dla Frattesiego

Inter Mediolan ma najmocniej obsadzony środek pola, jeśli chodzi o wszystkie kluby w Serie A. Cristian Chivu ma do swojej dyspozycji aż siedmiu środkowych pomocników. W tym gronie jest m.in. reprezentant Polski – Piotr Zieliński. Jednym z rywali naszego rodaka do walki o miejsce w wyjściowej jedenastce jest Davide Frattesi, czyli 26-letni piłkarz reprezentacji Włoch.

Frattesi jeszcze w poprzednim sezonie był ważnym zawodnikiem Nerazzurrich w rotacji składem. U Simone Inzaghiego rozegrał 89 spotkań, w których zdobył 15 goli i zanotował 9 asyst. Łącznie przez dwa sezony uzbierał 3541 minut we wszystkich rozgrywkach.

Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy Inter zmienił trenera, a stery w klubie przejął Cristian Chivu. W hierarchii pomocników u rumuńskiego szkoleniowca Frattesi spadł niemalże na sam dół. Świadczy o tym jedynie 499 minut w 14 meczach. Ze względu na brak regularnej gry coraz częściej mówi się, że 26-latek zmieni niebawem otoczenie. We Włoszech dużo pisze się o przenosinach do Juventusu.

Nowe informacje ws. przyszłości Włocha przekazał Matteo Moretto. Zdaniem cenionego dziennikarza Inter nie zamierza sprzedawać pomocnika. Frattesi co prawda może odejść, ale na zasadzie wypożyczenia. W grę wchodzi wspomniana wcześniej Stara Dama, ale nie tylko. Piłkarzem zainteresowane jest również Fenerbahce, ale to właśnie Juventus jest jego preferowanym kierunkiem.