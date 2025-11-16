Inter Mediolan zamierza przeprowadzić głośny ruch w Serie A. Na ich celowniku znalazł się Brooke Norton-Cuffy z Genoi. Anglik jest też na radarze SSC Napoli - informuje "La Gazzetta dello Sport".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Brooke Norton-Cuffy celem Interu Mediolan

Inter Mediolan obecnie prezentuje solidną formę, choć początek sezonu na to nie wskazywał. Podopieczni Cristiana Chivu na listopadową przerwę reprezentacyjną zeszli jako liderzy Serie A. Nerazzurri mają szeroką kadrę, ale wielu zawodników nie prezentuje odpowiedniego poziomu piłkarskiego. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza zaczęły zatem rozglądać się za wzmocnieniami.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Otóż wicemistrzowie Italii mogą przeprowadzić głośny ruch wewnątrz Serie A. W kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Brooke Norton-Cuffy, który na co dzień reprezentuje barwy Genoi. Angielski defensor jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji na włoskich boiskach.

Inter Mediolan jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację. Brooke Norton-Cuffy nie jest tylko celem transferowym Nerazzurrich. Anglik znajduje się również na celowniku SSC Napoli. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer wychowanka Arsenalu. Czas pokaże, gdzie finalnie zawita defensor Gialloblu.

Brooke Norton-Cuffy w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Genoi. Angielski obrońca nie ma na koncie jeszcze trafienia. Może się pochwalić jedną asystą. A zaliczył ją w rywalizacji ligowej przeciwko SSC Napoli.