Inter myśli o gwieździe Bayernu. Musi stawić czoła gigantom

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Dayot Upamecano na liście życzeń Interu Mediolan

Inter Mediolan w letnim oknie transferowym szukał środkowego obrońcy. Finalnie do klubu na zasadzie wypożyczenia dołączył Manuel Akanji z Manchesteru City. Okazuje się jednak, że w grze był także inny piłkarz, a konkretnie stoper Bayernu Monachium. Jak przekazał Fabrizio Romano drużyna z Mediolanu wykazywała zainteresowanie Dayotem Upamecano, któremu wygasa kontrakt.

Upamecano ma ważną umowę z Bawarczykami tylko do końca sezonu. W Monachium liczą na to, że piłkarz podpisze nowy kontrakt. Natomiast przyszłość 26-latka wcale nie jest przesądzona. Na wypadek gdyby odrzucił ofertę, Nerazzurri cały czas monitorują sytuację.

Choć latem wykazali zainteresowanie, nie doszło do żadnych rozmów. Dla byłego mistrza Włoch taki transfer byłby bardzo trudny do zrealizowania. Upamecano wyżej niż Serie A stawia grę w Anglii, Hiszpanii czy nawet Francji. Te kierunki to dla niego priorytet w przypadku odejścia z Bayernu. Mimo to Il Biscione będą śledzić trwające negocjacje i trzymać rękę na pulsie, aby spróbować przechwycić obrońcę.

Bayern ściągnął Upamecano w 2021 roku z Lipska za ok. 42 mln euro. Łącznie francuski piłkarz zagrał w 161 meczach, strzelając 5 goli. Na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Bundesligi. Ligę wygrywał także w Austrii, gdy był związany z RB Salzburg.