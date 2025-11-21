Inter Mediolan już w styczniu może pozyskać nowego bramkarza. Jak się okazuje, na celowniku Nerazzurrich znalazł się Emiliano Martinez z Aston Villi - przekazuje serwis "Football Insider".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Emiliano Martinez na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan już w najbliższą niedzielę stawi czoła swojemu odwiecznemu rywalowi. Podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na Stadio Giuseppe Meazza z AC Milanem. Oczy całego włoskiego piłkarskiego świata będą zwrócone na legendarny obiekt w stolicy mody. Władze wicemistrzów Italii natomiast rozglądają się za wzmocnieniami, jakich mogą dokonać w styczniowym okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez serwis „Football Insider” dowiadujemy się, że Inter Mediolan jest gotowy w zimowym okienku przeprowadzić niezwykle głośny transfer. I to na pozycję bramkarza. W kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Emiliano Martinez z Aston Villi. Mistrz świata zamierza już w styczniu zmienić otoczenie, a przeprowadzka do Włoch jest jedną z jego opcji.

Inter Mediolan jednak będą musieli stoczyć trudną rywalizację o Emiliano Martineza. Reprezentant Argentyny wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Wśród chętnych na pozyskanie golkipera jest m.in. Tottenham Hotspur. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje mistrz świata i czy będzie to Stadio Giuseppe Meazza.

Emiliano Martinez w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań między słupkami Aston Villi. Argentyńczyk może się pochwalić czterema występami na zero z tyłu. Portal „Transfermarkt” wycenia golkipera na 16 milionów euro.