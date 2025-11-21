Emiliano Martinez przymierzany do słynnego klubu. Wyląduje w Londynie?

10:09, 21. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Daily Mail

Tottenham Hotspur chce zakontraktować bramkarza światowej klasy już w styczniowym oknie transferowym. Na szczycie listy życzeń Kogutów znajduje się Emiliano Martinez - donosi brytyjska gazeta Daily Mail.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Tottenham Hotspur zainteresowany Emiliano Martinezem

Emiliano Martinez jest uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Golkiper Aston Villi był bliski zmiany otoczenia już w ostatnim letnim oknie transferowym, gdy poważnie łączono go z przeprowadzką do Manchesteru United. Ostatecznie transfer nie doszedł jednak do skutku, lecz wiele wskazuje na to, że 57-krotny reprezentant Argentyny może wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego.

Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, Emiliano Martinez znalazł się bowiem na celowniku Tottenhamu Hotspur. Londyński klub chce sprowadzić bramkarza światowej klasy już w styczniu, a argentyński gwiazdor znajduje się na samym szczycie listy życzeń Thomasa Franka.

Duński trener nie jest zadowolony z postawy obecnych golkiperów – Guglielmo Vicario, Antonina Kinsky’ego oraz Brandona Austina. Z tego względu poprosił zarząd o zakontraktowanie nowego bramkarza, który natychmiast wzmocni rywalizację o miejsce między słupkami.

Martinez z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Villans od września 2020 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za prawie 18 milionów euro z Arsenalu. Teraz może wrócić do Londynu, przechodząc do lokalnego rywala. 33-latek w koszulce Aston Villi rozegrał łącznie 223 mecze, w których wpuścił 265 goli i zachował 74 czyste konta.

Serwis „Transfermarkt” wycenia mistrza świata z Kataru na 16 milionów euro. Kontrakt doświadczonego piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.