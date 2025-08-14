Inter Mediolan w letnim okienku może dokonać głośnego transferu wewnątrz Serie A. Celem transferowym Nerazzurrich jest Manu Kone z AS Romy. Między stronami trwają zaawansowane rozmowy - podaje Fabrice Hawkins.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Manu Kone może wzmocnić Inter Mediolan

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym przechodzi gruntowną przebudowę. Przede wszystkim na ławce trenerskiej. Simone Inzaghiego zastąpił Cristian Chivu. Nerazzurri nie zakończyli jeszcze budowy składu. Ostatnio wiele się mówiło o odejściu Benjamina Pavarda. Włoski klub wytypował już dwóch możliwych następców Francuza.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Fabrice Hawkins. Otóż wicemistrzowie Włoch mogą dokonać hitowej transakcji wewnątrz Serie A. W kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Manu Kone, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy. Przeprowadzka Francuza na Stadio Giuseppe Meazza wkrótce może stać się faktem.

Jak się okazuje, Inter Mediolan prowadzi już zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Manu Kone, przekazuje wspomniane źródło. Nerazzurri chce sfinalizować przeprowadzkę za kwotę, która nie przekroczy 50 milionów euro. Warto również zaznaczyć, że sam Francuz jest zainteresowany przeprowadzką.

Manu Kone trafił do AS Romy w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym. Dotychczas reprezentant Francji rozegrał 45 spotkań w barwach Giallorossich. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.