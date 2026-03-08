Inter Mediolan dostał sygnał od bramkarza. Wyraził chęć transferu

Inter Mediolan musi znaleźć nowego bramkarza, gdyż Yann Sommer opuści klub po sezonie. W kręgu zainteresowań jest Guglielmo Vicario. Jak donosi Fabrizio Romano, golkiper wyraził chęć transferu.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Vicario zastąpi Sommera? Chce przejść do Interu Mediolan

Inter Mediolan przez ostatnie trzy sezony nie musiał się martwić o obsadę pozycji bramkarza. Miejsce między słupkami po Andre Onanie zajął Yann Sommer. Wiadomo już, że kontrakt Szwajcara nie zostanie przedłużony, więc Nerazzurri muszą znaleźć nową jedynkę. Media co chwilę łączą z klubem nowych bramkarzy. Największym faworytem wydaje się Guglielmo Vicario z Tottenhamu.

Vicario jest na liście życzeń, ale ostateczna decyzja ws. wyboru nowego golkipera nie została jeszcze podjęta. Wszystko będzie zależało od budżetu, jakim będzie dysponował Inter. Drugi ważny czynnik to wycena Włocha, która może być zależna od spadku Spurs z Premier League. Londyńczycy biją się o utrzymanie, a w przypadku spadku kwota transferu z pewnością byłaby niższa.

🚨 Guglielmo Vicario wants to return to Italy and has already given his full openness for a move to #Inter. 🇮🇹



Vicario is on the list, but nothing is done or confirmed. #Inter will still make its decisions for the goal in the summer, including budget and how much Vicario would… pic.twitter.com/CU5NoHWkZl — Inter Xtra (@Inter_Xtra) March 7, 2026

Jak poinformował Fabrizio Romano, Vicario chce wrócić do Serie A. Co więcej, wyraził gotowość przeprowadzki do Mediolanu. Wcześniej, gdy grał w ojczyźnie, bronił barw Venezii, Perugii, Cagliari i Empoli. Największy progres poczynił w tym ostatnim klubie, który na jego sprzedaży do Tottenhamu zarobił ok. 19 milionów euro.

Guglielmo Vicario na poziomie Serie A rozegrał 73 spotkania, w których 15 razy zachował czyste konto. Z kolei w barwach Spurs wystąpił w 113 meczach, notując 29 razy czyste konto. Jest także bramkarzem reprezentacji Włoch, ale pełni tam rolę zmiennika Donnarummy.