Inter Mediolan celuje w głośne nazwisko na zasadzie wolnego transferu

Bernardo Silva po sezonie zostanie wolnym piłkarzem. Jego kontrakt z Man City wygasa w czerwcu. Z informacji serwisu fcinter1908.it wynika, że o ściągnięciu zawodnika myśli Inter Mediolan.

Bernardo Silva jedną z opcji na lato dla Interu Mediolan

Oaktree, czyli amerykański fundusz, który jest właścicielem Interu Mediolan, ma konkretne plany na nadchodzące lato. Podjęto decyzję, że do zespołu ma trafić piłkarz o dużym nazwisku, który pomoże w rozwoju medialnym i marketingowym. Ma to być transakcja podobna do tej, jaką w przeszłości przeprowadził Juventus, ściągając do Serie A takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo.

W kontekście dużego transferu padło już nazwisko Nico Williamsa, ale cena okazała się zbyt duża. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się Nico Paz. Problem w tym, że faworytem w walce o Argentyńczyka wydaje się Real Madryt. Królewscy posiadają klauzulę odkupu.

Kto więc może trafić latem do Mediolanu? Z odpowiedzią przychodzi serwis fcinter1908.it, który sugeruje, że na listę życzeń trafił Bernardo Silva. Portugalczyk ma zmienić klub po zakończeniu sezonu, ponieważ jego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu. Nic nie wskazuje, aby umowa została przedłużona. 31-latek ma zostać wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Bernardo Silva gra w Manchesterze City od 2017 roku. W tym czasie wygrał m.in. Ligę Mistrzów, a także sześć razy Premier League. Na swoim koncie ma również dwa zwycięstwa w Lidze Narodów z reprezentacją Portugalii.