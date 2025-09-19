Inter i Milan powalczą o tego samego bramkarza. Szykuje się licytacja

Elia Caprile imponuje formą w barwach Cagliari i wzbudza zainteresowanie wielkich klubów. Inter i Milan już monitorują jego sytuację, a cena bramkarza rośnie z miesiąca na miesiąc, donosi "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Caprile może być nowym numerem jeden w Mediolanie

Elia Caprile to jeden z najbardziej obiecujących bramkarzy we Włoszech. Po epizodzie w Napoli i wypożyczeniu do Cagliari został latem wykupiony przez klub z Sardynii za 8 milionów euro. Już teraz jego wartość rynkowa szacowana jest co najmniej na trzykrotność tej kwoty. 23-letni golkiper błyszczy regularnymi występami i staje się naturalnym kandydatem dla największych drużyn Serie A.

W kręgu zainteresowań znalazły się przede wszystkim Inter i Milan. Nerazzurri muszą myśleć o przyszłości, bo kontrakt Yanna Sommera wygasa w 2026 roku, a jego wiek (36 lat) zmusza do planowania zmian. W kadrze jest już Martinez, w którego zainwestowano 15 milionów euro, ale jego rozwój blokuje obecność doświadczonego Szwajcara.

Milan z kolei utknął w martwym punkcie rozmów o przedłużeniu kontraktu z Mikem Maignanem. Francuz ma umowę ważną również do 2026 roku, ale stosunki z klubem i agentem nie układają się najlepiej. Już latem Chelsea pytała o możliwość transferu, a przy ofercie powyżej 20 milionów euro Milan nie wykluczał sprzedaży, by uniknąć odejścia za darmo.

W tym kontekście Caprile jawi się jako idealny następca. Rossoneri rozważają też inne opcje, w tym promocję młodego Torrianiego, ale profil golkipera z Cagliari pozostaje bardzo atrakcyjny.

Sam klub z Sardynii nie spieszy się ze sprzedażą. Caprile jest kluczowym graczem, a wcześniejsza oferta Torino na 20 milionów euro została odrzucona. Cagliari wierzy, że przy dalszej dobrej formie bramkarza do rywalizacji o jego podpis włączą się także kluby zagraniczne.

Przyszłość reprezentanta młodego pokolenia włoskich bramkarzy zapowiada się więc ekscytująco. Cagliari może już planować, że następne lato stanie się sceną prawdziwej licytacji.

