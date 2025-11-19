Inter i Milan powalczą o bramkarza, któremu latem wygasa kontrakt

Inter Mediolan i AC Milan obserwują tego samego bramkarza w kontekście letniego transferu. Jak podaje Tuttosport jest nim Illan Meslier. Francuz ma kontrakt z Leeds tylko do końca sezonu.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez i Nicolo Barella

Illan Meslier może trafić do Serie A. Inter i Milan walczą o bramkarza

Inter Mediolan i AC Milan to odwieczni rywale nie tylko na boisku, ale również poza nim. Wszystko wskazuje na to, że oprócz zbliżających się Derbów Della Madoninna mediolańskie kluby zmierzą się także na rynku transferowym. Ma to związek z tym, że zarówno Nerazzurri, jak i Rossoneri szukają nowego bramkarza na przyszły sezon. Okazuje się, że obserwują tego samego zawodnika.

Yann Sommer, czyli bramkarz Interu zbliża się do końca kontraktu. Jego umowa wygasa w czerwcu 2026 roku. Podobnie wygląda sytuacja w Milanie, gdzie nowej umowy nie podpisał jeszcze Mike Maignan. Kontrakt reprezentanta Francji również wygasa w połowie roku.

Z informacji, jakie przekazał dziennik Tuttosport, wynika, że w kręgu zainteresowań obu klubów znalazł się Illan Meslier. 25-letni Francuz od lat gra na wyspach, gdzie broni barw Leeds United. Natomiast niewykluczone, że latem przyszłego roku zmieni klub. Powodem jest wygasający kontrakt. Z okazji na przeprowadzenie darmowego transferu chcą skorzystać oba mediolańskie zespoły.

Messlier trafił do Leeds latem 2020 roku, a wcześniej był związany z FC Lorient, którego jest wychowankiem. Dla angielskiego klubu rozegrał łącznie 214 spotkań, w których 72 razy zachował czyste konto. W tym sezonie przegrał rywalizację o miejsce w bramce z Lucasem Perrim i Karlem Darlowem. Dlatego też nie ma jeszcze ani jednego spotkania w trwającej kampanii.