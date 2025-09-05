Inter jasno postawił warunki. Galatasaray przed trudną decyzją

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu wciąż na radarze Galatasaray

Hakan Calhanoglu to jedna z kluczowych postaci Interu Mediolan. 31-letni pomocnik ma ważny kontrakt z klubem z Serie A aż do 2027 roku. Mimo to nie brakuje spekulacji dotyczących jego ewentualnego odejścia. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał turecki serwis Fanatik.

Według źródła Hakan Calhanoglu marzy o zakończeniu kariery w Galatasaray. To sprawia, że szanse tureckiego klubu na pozyskanie piłkarza mogłyby być większe. Nie oznacza to jednak, że transfer nastąpi w najbliższym czasie. Inter oczekuje za swojego pomocnika co najmniej 20 milionów euro, co może być przeszkodą dla klubu ze Stambułu.

Galatasaray wykazywał zainteresowanie pomocnikiem przez całe letnie okno transferowe. Dodatkowym argumentem za takim ruchem była sympatia Hakan Calhanoglu do tego klubu. Jak się jednak okazuje, kibicowskie przywiązanie i realizacja piłkarskich marzeń to często dwie różne rzeczy, które nie zawsze idą w parze.

98-krotny reprezentant Turcji dołączył do Interu w lipcu 2021 roku po transferze z AC Milan. W bieżącym sezonie rozegrał jak dotąd jedno spotkanie, spędzając na murawie 68 minut. Jego obecna wartość rynkowa szacowana jest na 30 milionów euro.

Po przerwie reprezentacyjnej Hakan Calhanoglu może mieć okazję do poprawy swojego bilansu w prestiżowym meczu przeciwko Juventusowi. Spotkanie odbędzie się 13 września o godzinie 18.00.

Czytaj więcej: Real chce nowego lidera ataku. Wszystko zależy od jednej decyzji