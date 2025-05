Inter chce uprzedzić Manchester United. Obrońca bliżej transferu na San Siro

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Guehi idealnym następcą Bissecka

Inter Mediolan aktywnie przygotowuje się do letniego okienka transferowego, a głównym celem klubu stał się Marc Guehi. Anglik jest zdecydowany opuścić Crystal Palace po zakończeniu sezonu, ponieważ jego kontrakt wygasa już w czerwcu 2026 roku, a sam piłkarz nie zamierza go przedłużać. Londyński klub musi sprzedać zawodnika w najbliższych miesiącach, aby uniknąć jego odejścia za darmo.

Manchester United również poważnie interesuje się Guehim, ale to właśnie Inter wysunął się na prowadzenie. Nerazzurri widzą w obrońcy Crystal Palace idealnego następcę Yanna Bissecka, który może odejść latem za duże pieniądze – zainteresowanie nim wyraża przede wszystkim West Ham United.

Cena Guehiego spadła ostatnio do około 45 milionów euro, co przyciągnęło uwagę także innych wielkich klubów, takich jak Real Madryt, Chelsea, Barcelona oraz Nottingham Forest. Jednak to Inter ma największe szanse, aby sprowadzić Anglika, którego umiejętności idealnie pasują do stylu gry zespołu Simone Inzaghiego.

Alternatywą dla Guehiego pozostaje jeszcze Koni De Winter z Genoi, jednak to właśnie transfer defensora Crystal Palace jest obecnie priorytetem klubu z Mediolanu. Inter liczy na szybkie sfinalizowanie transakcji, by zyskać przewagę na rynku transferowym i umocnić defensywę przed kolejnym sezonem.