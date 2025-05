Real Madryt może sprowadzić stopera. Piłkarz chce grać dla giganta

Real Madryt może pozyskać solidnego zawodnika do swojego bloku defensywnego. Jak donosi portal "Fichajes", Marc Guehi z Crystal Palace ma poważne zamiary związane z dołączeniem do Królewskich.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Marc Guehi marzy o Realu Madryt

Real Madryt planuje latem wzmocnić środek obrony i jednym z głównych kandydatów na liście życzeń jest Marc Guehi. To kapitan Crystal Palace, który od 2021 roku buduje swoją pozycję w Premier League. Włodarze angielskiego klubu są świadomi ambicji swojego lidera, ale dotąd niechętnie rozważali możliwość sprzedaży.

Guehi od czasu transferu z Chelsea odgrywa kluczową rolę w drużynie. Coraz większym problemem dla Orłów staje się jego kontrakt, który obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Według doniesień, piłkarz konsekwentnie odrzuca oferty przedłużenia umowy, co nasila spekulacje o jego chęci odejścia. Sam zawodnik marzy o grze na Santiago Bernabeu. Jeśli utrzyma swoje stanowisko, Palace może latem 2026 roku stracić go za darmo.

Na ten moment Real nie rozpoczął jeszcze oficjalnych rozmów z zawodnikiem ani jego klubem, ale bacznie śledzi rozwój sytuacji. W klubie panuje przekonanie, że środek defensywy wymaga świeżej krwi, zwłaszcza w kontekście wieku Davida Alaby oraz niepewnej formy Edera Militao po kontuzji.

Guehi, który łączy świetne warunki fizyczne z dojrzałością i odpowiedzialnością w grze, wpisuje się w profil stopera, jakiego poszukują Los Blancos. Hiszpański gigant może spróbować wykorzystać niepewność Crystal Palace i złożyć oficjalną ofertę już latem tego roku.