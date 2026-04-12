Inter chce belgijskiego pomocnika. Włosi planują ciekawy transfer

Inter uważnie monitoruje sytuację Arthura Vermeerena, który przebywa na wypożyczeniu w Olympique'u Marsylia - podaje portal Fussballdaten.de. Pomocnik znajduje się także na radarze Tottenhamu Hotspur oraz Lazio.

Arthur Vermeeren przymierzany do Interu

Inter Mediolan ma bardzo udany sezon w rozgrywkach Serie A. Drużyna prowadzona przez Cristiana Chivu jednak w marcu zanotowała dwa remisy i poniosła jedną porażkę. Jednak po przerwie reprezentacyjnej wróciła w wielkim stylu. Nerazzurri rozbili Romę (5:2) na własnym stadionie, umacniając się na pozycji lidera tabeli.

W klubie coraz wyraźniej widać także przygotowania do nadchodzącego letniego okna transferowego, w którym Inter chce wzmocnić kluczowe pozycje. Jednym z priorytetów włoskiego giganta będzie środek pomocy. Według najnowszych doniesień, na radarze Interu znajduje się Arthur Vermeeren.

21-letni Belg obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique’u Marsylia. Jego przyszłość pozostaje jednak niepewna, mimo że jest związany z RB Lipskiem kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku. Silne zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Tottenham Hotspur. Klub z północnego Londynu jest gotowy zaoferować około 30 milionów euro.

Sytuację Belga monitoruje także Lazio Rzym. W trwającym sezonie Vermeeren rozegrał 21 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Wyróżnia się przede wszystkim spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością kontrolowania tempa gry. W przeszłości pełnił rolę kapitana w młodzieżowych reprezentacjach Belgii, a obecnie ma na koncie także sześć występów w seniorskiej kadrze narodowej. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 22 milionów euro.