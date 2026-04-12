Inter chce belgijskiego pomocnika. Włosi planują ciekawy transfer

17:56, 12. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Fussballdaten.de

Inter uważnie monitoruje sytuację Arthura Vermeerena, który przebywa na wypożyczeniu w Olympique'u Marsylia - podaje portal Fussballdaten.de. Pomocnik znajduje się także na radarze Tottenhamu Hotspur oraz Lazio.

Cristian Chivu
PressFocus Na zdjęciu: Cristian Chivu

Arthur Vermeeren przymierzany do Interu

Inter Mediolan ma bardzo udany sezon w rozgrywkach Serie A. Drużyna prowadzona przez Cristiana Chivu jednak w marcu zanotowała dwa remisy i poniosła jedną porażkę. Jednak po przerwie reprezentacyjnej wróciła w wielkim stylu. Nerazzurri rozbili Romę (5:2) na własnym stadionie, umacniając się na pozycji lidera tabeli.

W klubie coraz wyraźniej widać także przygotowania do nadchodzącego letniego okna transferowego, w którym Inter chce wzmocnić kluczowe pozycje. Jednym z priorytetów włoskiego giganta będzie środek pomocy. Według najnowszych doniesień, na radarze Interu znajduje się Arthur Vermeeren.

21-letni Belg obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique’u Marsylia. Jego przyszłość pozostaje jednak niepewna, mimo że jest związany z RB Lipskiem kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku. Silne zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Tottenham Hotspur. Klub z północnego Londynu jest gotowy zaoferować około 30 milionów euro.

Sytuację Belga monitoruje także Lazio Rzym. W trwającym sezonie Vermeeren rozegrał 21 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Wyróżnia się przede wszystkim spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością kontrolowania tempa gry. W przeszłości pełnił rolę kapitana w młodzieżowych reprezentacjach Belgii, a obecnie ma na koncie także sześć występów w seniorskiej kadrze narodowej. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 22 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości