FC Barcelona pokonała Real Madryt w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii (3:1). Tym samym Xavi Hernandez może pochwalić się pierwszym trofeum w roli szkoleniowca Katalończyków. Po meczu podzielił się swoją opinią na temat rywalizacji z Królewskimi.

FC Barcelona odniosła przekonujące zwycięstwo nad Realem Madryt

Xavi Hernandez przekonywał, że chciał, by jego zespół dominował nad Królewskimi

Podobnego występu w wykonaniu swoich podopiecznych trener Barcy oczekuje w kolejnych spotkaniach swojej drużyny

Xavi po spotkaniu z Realem Madryt

FC Barcelona zrealizowała plan związany z wygraniem Superpucharu Hiszpanii. Jednocześnie Robert Lewandowski i spółka mogą pochwalić się prestiżową wygraną nad Realem Madryt, w czym swój udział miał polski napastnik. Kapitan Biało-czerwonych zdobył bramkę i zanotował asystę.

– Chcieliśmy tego zwycięstwa bardziej niż Real Madryt, który ma więcej tytułów niż my – mówił Xavi Hernandez cytowany przez Markę.

– Jestem bardzo zadowolony z zawodników, którzy zasługują na to trofeum. Ciężko pracują, mamy świetną atmosferę w szatni. Kiedy grasz przeciwko Realowi Madryt, musisz kontrolować spotkanie i minimalizować straty – kontynuował Hiszpan.

– Mecz ułożył się dla nas bardzo dobrze i zawodnicy to czuli. Dążyliśmy do tego, aby dominować w spotkaniu. Jeśli zagraliśmy w ten sposób przeciwko Realowi Madryt w finale, to musimy powtórzyć taką grę z Ceutą i Getafe. Nie możemy mieć chwili rozluźnienia. Na tym polega moja praca – podsumował opiekun Blaugrany.

