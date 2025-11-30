Skuteczny napastnik może zmienić klub. Lepszy od niego jest tylko Haaland

Igor Thiago stał się celem transferowym Aston Villi. 24-letni napastnik, który jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Premier League, został wyceniony na 50 milionów funtów - poinformował w niedzielne popołudnie brytyjski dziennik Daily Mirror.

Igor Thiago przejdzie z Brentfordu do Aston Villi?

Igor Thiago jest jednym z najlepszych napastników obecnego sezonu Premier League. 24-letni Brazylijczyk imponuje skutecznością – w aktualnej kampanii zdobył już 11 bramek, dzięki czemu zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy. Lepszy od gwiazdora Brentfordu pozostaje jedynie Erling Haaland, który ma na swoim koncie 14 trafień. Świetna forma Thiago sprawia, że coraz głośniej mówi się o jego możliwym transferze do silniejszego klubu.

Nic więc dziwnego, że napastnik wzbudza rosnące zainteresowanie na rynku. Jak ustalił brytyjski dziennik „Daily Mirror”, Igor Thiago znalazł się na celowniku Aston Villi. Zespół z Birmingham poważnie rozważa sprowadzenie skutecznego atakującego już w najbliższych miesiącach. Operacja nie byłaby tania – szacuje się, że pozyskanie Brazylijczyka kosztowałoby około 50 milionów funtów, co byłoby jedną z większych inwestycji transferowych w historii klubu.

Igor Thiago występuje w barwach ekipy Pszczół od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Club Brugge za 33 miliony euro. Jego pierwszy sezon na Wyspach Brytyjskich nie należał do udanych, ponieważ z powodu kontuzji opuścił większość spotkań.

W trwających rozgrywkach pokazuje jednak pełnię możliwości, stając się liderem ofensywy Brentfordu. Kontrakt środkowego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje londyńskiemu klubowi mocną pozycję negocjacyjną przy ewentualnym transferze.