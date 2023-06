Zagłębie Sosnowiec poinformowało, że 17-letni Igor Dziedzic przebywa obecnie na testach we Frosinone. Utalentowany pomocnik został wypatrzony przez skautów świeżo upieczonego beniaminka Serie A,

PressFocus Na zdjęciu: Igor Dziedzic

Igor Dziedzic przebywa na testach we Frosinone

“Kanarki” to świeżo upieczony beniaminek Serie A

W tym zespole na co dzień występuje inny Polak – Przemysław Szymiński

Igor Dziedzic dostrzeżony przez Frosinone

Zagłębie Sosnowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowało, że Igor Dziedziec obecnie przebywa na testach we Frosinone. 17-latek może wkrótce dołączyć do innego Polaka na co dzień reprezentującego barwy tego włoskiego klubu – Przemysława Szymińskiego.

Pomocnik Igor Dziedzic, mający za sobą udaną rundę wiosenną w barwach naszej drugiej drużyny, wyjechał do Włoch ‼🇮🇹 17-letni zawodnik aktualnie przebywa na testach we Frosinone Calcio, czyli świeżo upieczonym beniaminku Serie A ⚽💪



𝕎𝕚𝕖̨𝕔𝕖𝕛 👉 https://t.co/mw1N5q6SU1 pic.twitter.com/GEAj7PWnIy — Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) June 14, 2023

Igor Dziedzic jest wychowankiem klubu AS Wojkowice, jednak jako mały chłopiec dołączył do akademii Zagłębia Sosnowiec. W tym klubie przechodził przez wszystkie szczeble wiekowe, a ostatnio został nawet zgłoszony do pierwszoligowego składu. Jednak debiutu w seniorskim zespole się nie doczekał, ale jego talent można było dostrzec w drużynie rezerw.

Frosinone Calcio to świeżo upieczony beniaminek Serie A. Zespół w pięknym stylu powrócił do elity, jednak ich problemy wkrótce mogą nadejść. Otóż z klubem na dniach ma rozstać się Fabio Grosso, dotychczasowy szkoleniowiec klubu ze Stadio Comunalne.

Sprawdź także: Koźmiński bije na alarm. “Nie jesteśmy tak mocni”