Chelsea na czele wyścigu o pozyskanie argentyńskiej perełki

Ian Subiabre jest rozchwytywany na rynku transferowym. Faworytem w walce o sprowadzenie 18-letniego napastnika jest Chelsea - podaje stacja telewizyjna DSports.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ian Subiabre

Ian Subiabre coraz bliżej Chelsea

Ian Subiabre uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia w Ameryce Południowej. Zaledwie osiemnastoletni napastnik od pewnego czasu jest już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu River Plate, gdzie regularnie zbiera niezwykle cenne doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Jego odważna gra, dojrzałość boiskowa oraz duży potencjał sprawiają, że bardzo dobra postawa Argentyńczyka nie przechodzi bez uwagi największych europejskich gigantów, którzy uważnie śledzą rozwój nastolatka. W ostatnich miesiącach młodzieżowy reprezentant Argentyny był łączony między innymi z Barceloną, jednak to inny klub ze Starego Kontynentu wyrasta na faworyta w walce o podpis zdolnego piłkarza.

Jak donosi stacja telewizyjna „DSports”, Chelsea, znana ze stawiania na perspektywicznych zawodników, ma obecnie największe szanse na zakontraktowanie utalentowanego snajpera. Subiabre posiada klauzulę odstępnego opiewającą na 100 milionów euro, lecz wiele wskazuje na to, że realna kwota transferu może być znacznie niższa.

Atutem Iana Subiabre’a jest bez wątpienia jego wszechstronność – może występować jako prawy skrzydłowy, lewy napastnik lub klasyczna „dziewiątka”. Napastnik w pierwszej drużynie River Plate rozegrał dotąd 22 spotkania, zdobywając 2 gole i notując 1 asystę. Mierzący 174 centymetry atakujący ma ważny kontrakt do końca grudnia 2026 roku, co nie daje klubowi z Buenos Aires szczególnie mocnej pozycji negocjacyjnej.