Borussia Dortmund ma na oku utalentowanego skrzydłowego

Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Ian Subiabre

Ian Subiabre celem Borussii Dortmund

Ian Subiabre uchodzi za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia w Ameryce Południowej. Osiemnastoletni napastnik od pewnego czasu jest już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu River Plate, gdzie regularnie zdobywa cenne doświadczenie na wysokim poziomie. Włączenie go do seniorskiej drużyny świadczy o zaufaniu, jakim został on obdarzony przez sztab szkoleniowy, który dostrzegł jego szybko rosnący potencjał.

Odważna gra, dojrzałość boiskowa oraz wysoki potencjał sprawiają, że świetna postawa Argentyńczyka nie pozostaje bez echa w Europie. Najwięksi giganci uważnie obserwują rozwój nastolatka, a w ostatnich miesiącach Subiabre był łączony z Barceloną i Chelsea.

Teraz do wyścigu o jego podpis dołączyła także Borussia Dortmund, znana z inwestowania w młodych piłkarzy. Taka transakcja mogłaby dojść do skutku podczas najbliższego letniego okienka transferowego, dając zawodnikowi szansę na start w europejskiej piłce.

Atutem Iana Subiabre’a jest bez wątpienia jego wszechstronność – może występować zarówno jako prawy skrzydłowy, lewy napastnik, jak i klasyczna „dziewiątka”. W pierwszej drużynie River Plate rozegrał dotąd 24 spotkania, zdobywając dwa gole i notując jedną asystę. Mierzący 174 centymetry piłkarz ma kontrakt ważny do końca grudnia 2026 roku. Choć klauzula odstępnego wynosi 100 milionów euro, w praktyce nikt nie jest gotów zapłacić takiej kwoty, co otwiera pole do negocjacji dla zainteresowanych klubów.