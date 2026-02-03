Huja coraz bliżej odejścia z Pogoni! [NOWE INFORMACJE]

Marian Huja coraz bliżej odejścia z Pogoni Szczecin. Obrońca ma wrócić do ligi, w której spisywał się najlepiej. Oto szczegóły.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marian Huja

Dobryt początek, potem gorzej

Marian Huja trafił do Pogoni Szczecin latem. Początek miał niezły, ale po zmianie szkoleniowca osunął się w hierarchii defensorów. Thomas Thomasberg nie korzystał z niego tak często jak Robert Kolendowicz i zaczęto spekulować, że środkowy obrońca może opuścić klub już zimą.

Zainteresowanych klubów było sporo, rozmowy toczyły się z Wieczystą Kraków, ale z nikim nie osiągnięto porozumienia. Pogoń chciała odzyskać to, co włożyła w sprowadzenie Huji, ale to się nie udało.

Cluj wchodzi do gry

W niedzielę wieczór dotarły do nas informacje, że możliwy jest kierunek rumuński, w kontekście klubu FCSB (następca Steauy Bukareszt). Do tego było zainteresowanie z Chin. Najnowsze wieści,z dzisiaj, mówią faktycznie o lidze rumuńskiej, ale o klubie CFR Cluj.

Taki jest przekaz rumuńskich mediów, a my potwierdziliśmy to we własnych źródłach. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, negocjacje właśnie trwają, ale jest duża szansa, że zakończą się powodzeniem. W grę ma wchodzić wypożyczenie z opcją wykupu.