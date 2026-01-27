Robertson nie dla Tottenhamu? Londyńczycy znaleźli alternatywę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Hugo Bueno przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur robi wszystko, co w jego mocy, aby jeszcze tej zimy zakontraktować nowego lewego obrońcę. Mimo iż kilka dni temu w Londynie pojawił się Souza, to 26-letni Brazylijczyk nie jest jeszcze w pełni gotowy na intensywność, jaka panuje w angielskiej Premier League. Sztab szkoleniowy Kogutów uważa, że drużyna potrzebuje bardziej doświadczonego bocznego defensora, który od razu podniesie poziom rywalizacji i zapewni stabilność w formacji obronnej ekipy Thomasa Franka w dalszej części trwającego sezonu.

Jeszcze niedawno wydawało się, iż nowym piłkarzem Tottenhamu Hotspur zostanie Andrew Robertson. Wiele jednak wskazuje na to, że 31-letni gwiazdor pozostanie na Anfield Road, ponieważ Liverpool nie znalazł następcy kapitana reprezentacji Szkocji.

Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, londyńczycy wytypowali więc alternatywę. Chodzi o Hugo Bueno, który jest dostępny na rynku za około 20 milionów funtów. Tottenham poważnie rozważa złożenie oferty za wahadłowego Wolverhampton Wanderers.

23-letni Hiszpan występuje w barwach zespołu Wilków od lipca 2019 roku, gdy trafił na Molineux Stadium z CD Areosa. W kampanii 2024/2025 grał na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam, a obecnie jest podstawowym zawodnikiem Wolverhampton. W aktualnym sezonie rozegrał 22 spotkania i zanotował 1 asystę. Solidna forma sprawia, że Bueno coraz częściej jest łączony z transferem do czołowego klubu Premier League.